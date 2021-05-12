Тимофей Мозгов: мне бы хотелось снова заиграть в НБА

Центровой «Химок» Тимофей Мозгов рассказал, что хотел бы вернуться в НБА, где он выступал в различных командах с 2010 по 2019 год.
«Конечно, мне хотелось бы снова заиграть в НБА. Но я адекватно воспринимаю всё, что происходит. Не знаю, что там у агентов в головах. Мне же, в первую очередь, нужно думать не об НБА, а о том, как набрать форму близкую к той, что у меня была до травмы. Думаю только об этом сейчас.
В чемпионский сезон в НБА было классно. Но я думаю о моментах, которые мне не нравились. У меня не было идеального сезона за всю карьеру, к сожалению. Чемпионство в НБА это не перекрывает? Нет, вопрос в другом. В тот сезон мне не совсем нравилось то, что я делал — как играл и сколько. Хотелось бы сложить всё вместе. Тогда будет идеальный сезон. Но такие есть только у Леброна. Кстати, меня замучили вопросами о нём», — приводит слова Мозгова «Матч ТВ».
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