Порзингис прояснил свои отношения с Дончичем после слов владельца «Маверикс»
Центровой «Даллас Маверикс» Кристапс Порзингис рассказал о взаимоотношениях с разыгрывающим команды Лукой Дончичем. По словам Порзингиса, у них хорошие отношения. Ранее владелец «Далласа» Марк Кьюбан сказал, что Дончич и Порзингис относятся друг к другу как коллеги по работе, а не друзья.
«У меня никогда не было никаких проблем с одноклубниками за пределами площадки. Я со всеми отлично ладил. Поэтому даже не знаю, о чём говорил Кьюбан.
Я пытаюсь быть профессионалом, делать то, что от меня требуется, сражаться за нашу команду», — цитирует Порзингиса Marca.
В прошлом сезоне Дончич был признан новичком года в НБА. После адаптации он стал лидером своей команды. Ранее сообщалось, что «Даллас» готов обменять любого игрока, кроме Дончича.
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