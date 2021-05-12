Порзингис прояснил свои отношения с Дончичем после слов владельца «Маверикс»

Центровой «Даллас Маверикс» Кристапс Порзингис рассказал о взаимоотношениях с разыгрывающим команды Лукой Дончичем. По словам Порзингиса, у них хорошие отношения. Ранее владелец «Далласа» Марк Кьюбан сказал, что Дончич и Порзингис относятся друг к другу как коллеги по работе, а не друзья.

«У меня никогда не было никаких проблем с одноклубниками за пределами площадки. Я со всеми отлично ладил. Поэтому даже не знаю, о чём говорил Кьюбан.

Я пытаюсь быть профессионалом, делать то, что от меня требуется, сражаться за нашу команду», — цитирует Порзингиса Marca.

В прошлом сезоне Дончич был признан новичком года в НБА. После адаптации он стал лидером своей команды. Ранее сообщалось, что «Даллас» готов обменять любого игрока, кроме Дончича.