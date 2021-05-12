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УНИКС разгромил «Зелёна Гуру» с разницей +27 в первом матче плей-офф Единой лиги ВТБ

УНИКС разгромил «Зелёна Гуру» с разницей +27 в первом матче плей-офф Единой лиги ВТБ
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

В Казани завершился первый матч плей-офф Единой лиги ВТБ. УНИКС принимал «Зелёна-Гуру». Встреча закончилась убедительной победой хозяев — 87:60.

Уже в первой четверти казанцы обеспечили себе отрыв в 8 очков. Далее преимущество УНИКСа только росло, а к большому перерыву оно достигло 21 очка. Во второй половине встречи польские баскетболисты так и не смогли выровнять ситуацию.

Самым результативным игроком матча стал форвард УНИКСа Окаро Уайт, он набрал 23 очка. У гостей 11 очков на счету Кристофера Ричарда.

Следующий матч серии плей-офф команды проведут 14 мая. Встреча будет проходить на площадке польского клуба.

Единая лига ВТБ. 1/4 финала
12 мая 2021, среда. 19:00 МСК
УНИКС
Казань, Россия
Окончен
87 : 60
Зелёна-Гура
Зелёна-Гура, Польша
УНИКС: Уайт - 23, Канаан - 11, Холланд - 10, Узинский - 8, Антипов - 7, Браун - 6, Клименко - 6, Сергеев - 6, Жбанов - 4, Уолтерс - 4, Смит - 2, Разумов
Зелёна-Гура: Ричард - 11, Берзиньш - 10, Фрейманис - 9, Боулин - 8, Брембли - 7, Смит - 6, Пут - 5, Гросселл - 4, Кошарек, Порада, Сулима, Трачик
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