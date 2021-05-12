УНИКС разгромил «Зелёна Гуру» с разницей +27 в первом матче плей-офф Единой лиги ВТБ

В Казани завершился первый матч плей-офф Единой лиги ВТБ. УНИКС принимал «Зелёна-Гуру». Встреча закончилась убедительной победой хозяев — 87:60.

Уже в первой четверти казанцы обеспечили себе отрыв в 8 очков. Далее преимущество УНИКСа только росло, а к большому перерыву оно достигло 21 очка. Во второй половине встречи польские баскетболисты так и не смогли выровнять ситуацию.

Самым результативным игроком матча стал форвард УНИКСа Окаро Уайт, он набрал 23 очка. У гостей 11 очков на счету Кристофера Ричарда.

Следующий матч серии плей-офф команды проведут 14 мая. Встреча будет проходить на площадке польского клуба.