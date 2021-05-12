Димитрис Итудис: ЦСКА хочет исправить некоторые моменты, которые не работали в первой игре

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от второго матча плей-офф Единой лиги ВТБ с «Нижним Новгородом». Первый матч завершился победой москвичей со счётом 84:59. Вторая встреча состоится завтра, 13 мая. Она будет проходить в Нижнем Новгороде.

«Мы стараемся войти в свой ритм. Посмотрели видео, хотим исправить некоторые из моментов, которые не работали у нас в первом матче. Счёт в серии всего 1-0, и мы знаем, что «Нижний» дома играет иначе. Будем к этому готовы», — цитирует Итудиса пресс-служба ЦСКА.

ЦСКА также продолжает выступление в Евролиге. Московский клуб вышел в «Финал четырёх». В полуфинале турнира российская команда сыграет с «Анадолу Эфес», представляющим Турцию. В плей-офф москвичи обыграли «Фенербахче».