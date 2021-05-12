Энес Кантер: представьте, что Эрдоган делает с невиновными гражданами без привилегий

Центровой «Портленд Трэйл Блэйзерс» Энес Кантер в очередной раз критически отозвался о президенте Турции Реджепе Эрдогане. Из-за критики властей Турции Кантер не может приехать в родную страну.

«Диктатор Эрдоган не понимает и не знает значение свободы слова. Он угрожает арестовать меня и возбудить против меня уголовное дело, потому я якобы его оскорбляю. И мы говорим об игроке НБА!

Представьте, что он делает с невиновными гражданами Турции, у которых нет таких привилегий и известности, как у меня. Это использование власти и наступление на свободу слова.

До тех пор пока Эрдоган будет так давить на моих соотечественников и нарушать человеческие права, я продолжу оппонировать ему и высказывать своё мнение. Такое поведение Эрдогана даёт мне ещё больше поводов громко заявлять о своей позиции», — сказал Кантер в интервью греческому телеканалу OPEN.