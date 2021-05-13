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Майк Джеймс определился с будущим до конца сезона

Майк Джеймс определился с будущим до конца сезона
Баскетбол / НБА 0

Защитник Майк Джеймс подписал контракт с «Бруклин Нетс» на оставшуюся часть сезона, сообщает инсайдер Шэмс Чарания на своей странице в «Твиттере». У Джеймса истёк второй 10-дневный контракт, после которого клуб мог расстаться с ним или продлить до конца сезона.

Джеймс провёл 10 игр в составе «Нетс», набирая в среднем 6,6 очка, 2,2 подбора и 3,6 передачи за 16,6 минуты. «Нетс» сформировали заявку, которая, вероятно, не изменится до плей-офф.

«Мы очень довольны Майком и тем, что он привнёс в команду», — сказал главный тренер Стив Нэш.

30-летний защитник не может подписывать многолетний контракт, поскольку права на него до 2023 года принадлежат ЦСКА. Майк временно покинул ЦСКА в марте после конфликта с главным тренером Димитрисом Итудисом.

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