Майк Джеймс определился с будущим до конца сезона

Защитник Майк Джеймс подписал контракт с «Бруклин Нетс» на оставшуюся часть сезона, сообщает инсайдер Шэмс Чарания на своей странице в «Твиттере». У Джеймса истёк второй 10-дневный контракт, после которого клуб мог расстаться с ним или продлить до конца сезона.



Джеймс провёл 10 игр в составе «Нетс», набирая в среднем 6,6 очка, 2,2 подбора и 3,6 передачи за 16,6 минуты. «Нетс» сформировали заявку, которая, вероятно, не изменится до плей-офф.



«Мы очень довольны Майком и тем, что он привнёс в команду», — сказал главный тренер Стив Нэш.



30-летний защитник не может подписывать многолетний контракт, поскольку права на него до 2023 года принадлежат ЦСКА. Майк временно покинул ЦСКА в марте после конфликта с главным тренером Димитрисом Итудисом.