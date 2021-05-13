Шакил О'Нил составил суперкоманду «Лейкерс», которую невозможно было бы победить

Легендарный центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Шакил О’Нил составил собственную команду мечты. По словам О’Нила, с такой командой «Лейкерс» никогда не проигрывали бы.

В неё он включил самого себя, нынешнего лидера команды Леброна Джеймса, форварда «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта, легенду НБА Коби Брайанта и разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри.

Также О’Нил составил список запасных, который выглядит не менее впечатляюще. В него вошли защитник «Нетс» Джеймс Харден, его одноклубник Кайри Ирвинг, лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо и форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард.

В настоящее время «Лейкерс», являющиеся действующими чемпионами НБА, занимают седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. Если «Лейкерс» не улучшат позиции, то им придётся сыграть в плей-ин.