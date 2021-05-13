Майкл Джордан появится во второй части «Космического джема» с Леброном Джеймсом

Актёр Дон Чидл, сыгравший во второй части «Космического джема», подтвердил, что в картине появится легендарный Майкл Джордан. Легенда НБА был главной звездой первой части фильма. В продолжении картины главная роль уже досталась лидеру «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймсу.

«Джордан будет в фильме. Но не в том качестве, как вы этого ждёте», — цитирует актёра Fadeaway World.

При этом Чидл не стал раскрывать подробности, ограничившись лишь одной короткой фразой.

Сценарий фильма завязан на том, что Леброн Джеймс вместе с сыном попадает в виртуальную реальность. Чтобы выбраться из неё, баскетболисту необходимо объединить усилия с героями мультфильмов Looney Tunes и сыграть против команды «Звёздные вышибалы».

В фильме вместе с Леброном Джеймсом сыграли Крис Дэвис («Иуда и черный мессия»), Сонекуа Мартин-Грин («Ходячие мертвецы») и Чидл, известный по роли Воителя в киновселенной Marvel. Режиссёром «Нового поколения» выступил Малкольм Д. Ли, известный по «Блюзменам» и «Очень страшному кино 5».