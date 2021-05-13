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Определён лучший оборонительный игрок сезона Евролиги

Определён лучший оборонительный игрок сезона Евролиги
Баскетбол / Евролига 0

Центровой «Реала» Эди Тавареш признан лучшим защищающимся игроком Евролиги в нынешнем сезоне. Награда вручалась по итогам голосования главных тренеров клубов Евролиги. Тавареш выиграл приз уже во второй раз. Ранее он побеждал в сезоне-2018/2019. В прошлом сезоне турнир не был завершён, поэтому Евролига не вручала приз.

Второе место в голосовании тренеров занял Кайл Хайнс из «Милана», а третье — игрок «Анадолу Эфес» Брайант Данстон.

Тавареш в нынешнем сезоне набирает в среднем 11,4 очка, делает 8,0 подбора и 1,0 перехвата. Его эффективность за игру составляет 18,1 балла.

«Реал» не смог выйти в «Финал четырёх».

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.

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