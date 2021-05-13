Определён лучший оборонительный игрок сезона Евролиги
Центровой «Реала» Эди Тавареш признан лучшим защищающимся игроком Евролиги в нынешнем сезоне. Награда вручалась по итогам голосования главных тренеров клубов Евролиги. Тавареш выиграл приз уже во второй раз. Ранее он побеждал в сезоне-2018/2019. В прошлом сезоне турнир не был завершён, поэтому Евролига не вручала приз.
Второе место в голосовании тренеров занял Кайл Хайнс из «Милана», а третье — игрок «Анадолу Эфес» Брайант Данстон.
Тавареш в нынешнем сезоне набирает в среднем 11,4 очка, делает 8,0 подбора и 1,0 перехвата. Его эффективность за игру составляет 18,1 балла.
«Реал» не смог выйти в «Финал четырёх».
Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.
Рекомендуем вам
- 13 мая 2021
-
14:34
-
14:31
-
14:10
-
13:48
-
13:06
-
11:59
-
10:53
-
09:47
-
09:27
-
08:18
-
08:15
-
08:06
-
08:04
-
06:21
-
00:56
- 12 мая 2021
-
23:33
-
22:31
-
21:06
-
20:42
-
20:28
-
19:18
-
18:32
-
17:55
-
16:51
-
15:41
-
14:57
-
14:08
-
13:22
-
12:07
-
11:35
-
10:50
-
09:46
-
08:57
-
08:53
-
08:50
Партнерский контент
Рекомендуем вам