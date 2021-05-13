Евролига станет закрытой через 2 года. Попасть в турнир можно будет только одним способом

Евролига собирается стать закрытым турнирном с сезона-2023/2024 и уже начала работу над воплощением данного проекта, сообщает Mundo Deportivo.
По данным источника, все участники турнира будут иметь долгосрочные лицензии на участие, Еврокубок перестанет давать возможность перехода в Евролигу и может быть отменён. Попасть в Евролигу можно будет только по приглашению для замены клуба, который окажется в сложном финансовом положении.
Идею продвигают все 11 клубов-акционеров Евролиги. В прошлом месяце также стало известно о «секретной встрече» семи клубов-акционеров Евролиги с участием ЦСКА, которые изъявили желание иметь большее влияние на процесс управления. Президент турнира Жорди Бертомеу для сохранения должности был вынужден пойти на уступки и дал клубам больше полномочий на последнем собрании акционеров.
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