МБА выставит в Евролиге исключительно российский состав

Женский баскетбольный клуб МБА выступит в Евролиге, задействуя исключительно российских игроков, сообщил гендиректор клуба Игорь Кочарян. В следующем сезоне МБА дебютирует в Евролиге. Команда стала бронзовым призёром чемпионата России.
«Этот сезон для всего спорта получился непростым, и баскетбол не стал исключением. Несмотря на все ограничения, наш женский коллектив впервые в истории завоевал бронзовые медали чемпионата России. Команда, в которой нет легионерок, делала это в последний раз почти 20 лет назад. Для всего клуба это большая гордость и историческое достижение. Третье место и попадание в Евролигу для МБА, безусловно, почётно и даже ответственно.
Но это точно не заставит нас как организацию свернуть с выбранного пути. Клуб изначально создавался для российских игроков, более того — преимущественно для выпускников столичных спортивных школ. От этого курса мы не отступаем восемь лет, а результаты только убеждают нас, что российские баскетболисты при должном доверии и работе конкурентоспособны. И в следующем сезоне в Евролиге мы будем играть исключительно отечественными девчонками», — цитирует Кочаряна «РИА Новости».
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