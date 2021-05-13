Гэри Пэйтон рассказал, за что ветераны НБА ненавидели Коби Брайанта

Легенда НБА Гэри Пэйтон поделился воспоминаниями о начале карьеры Коби Брайанта в лиге. По словам Пэйтона, многие ветераны относились к Брайанту негативно из-за его хвастовства и самоуверенности.

«Коби был очень самоуверенным, хамоватым. Этот парень только закончил школу и уже говорил, что он будет величайшим игроком, одним из лучших в истории. Когда он пришёл в «Лейкерс», это стало следствием перехода из «Шарлотт». Он буквально вынудил «Шарлотт» обменять его.

И тогда многие думали: «О, боже, что этот парень о себе думает?! Что он о себе представляет?!» В общем, многие действительно были против него из-за такого поведения. Но мне это нравилось. У него был характер, смелость поступать так», — цитирует Пэйтона Fadeaway World.