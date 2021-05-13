Дуэйн Уэйд назвал команду, способную стать сюрпризом в плей-офф НБА
Трёхкратный чемпион НБА в составе «Майами Хит» Дуэйн Уэйд считает, что команда может преподнести сюрприз соперникам в плей-офф.
«Очевидно, что «Майами Хит» — первые, кто приходит на ум, когда я думаю о команде, которая может стать сюрпризом в Восточной конференции. В прошлом году они дошли до финала конференции и выиграли его. Так что у них будет уверенность в том, что они добьются успеха», — сказал Уэйд в эфире TNT.
На данный момент «Майами Хит» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции с балансом побед и поражений 38-31. В ночь с 13 на 14 мая мск команда на своей площадке примет «Филадельфию Сиксерс». Вчера, 12 мая, «Хит» на выезде обыграли «Бостон Селтикс» со счётом 129:121.
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