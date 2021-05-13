«Локомотив-Кубань» во второй раз обыграл «Химки» и вышел в полуфинал Единой лиги ВТБ

«Локомотив-Кубань» стал вторым клубом Единой лиги ВТБ, который обеспечил себе место в плей-офф Единой лиги ВТБ.

Сегодня, 13 мая, «железондорожники» на выезде обыграли «Химки» — 92:85, таким образом, кубанцы закрыли серию со счётом 2:0. Отметим, что «Химки» выиграли первую половину встречи с разницей в 7 очков — 52:45, но после большого перерыва подопечные Пашутина внесли перелом в игру и вырвали победу.

Самым результативным в составе победителей стал Найджел Уильям-Госс, собравший коллекцию из 30 очков, 5 подборов и 7 передач, 28 очков на счету Кевина Херви. У «Химок» самым результативным стал защитник Алексей Швед, набравший 16 очков. Хороший матч провёл Тимофей Мозгов, собравший коллекцию из 15 очков, 3 подборов и 4 перехватов.

Ранее выход в полуфинал плей-офф оформил «Зенит».