Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

ЦСКА проиграл «Нижнему Новгороду» в плей-офф Единой лиги ВТБ, счёт в серии 1-1

ЦСКА проиграл «Нижнему Новгороду» в плей-офф Единой лиги ВТБ, счёт в серии 1-1
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

В Нижнем Новгороде завершился второй матч четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ, в котором «Нижний Новгород» принимал ЦСКА.

Первая четверть прошла в равной борьбе, что отразилось и в цифрах на табло — 19:19. На большой перерыв хозяева ушли с минимальным преимуществом — 40:39. Во второй половине на паркете также шла плотная борьба. Удачливее в ней оказались подопечные Лукича, которые неожиданно вырвали победу (76:72) и сравняли счёт в серии — 1-1.

Самым результативным в составе победителей стал Антон Астапкович, собравший коллекцию из 19 очков, 6 подборов и 4 передач. Ещё 13 баллов в активе Кейси Шеперда. У ЦСКА самым результативным стал Иван Ухов — 12 очков. Никита Курбанов оформил дабл-дабл из 10 очков и 14 подборов.

Единая лига ВТБ. 1/4 финала
13 мая 2021, четверг. 19:30 МСК
Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Окончен
76 : 72
ЦСКА
Москва, Россия
Нижний Новгород: Астапкович, Бабурин, Воронцевич, Гаврилович, Герасимов, Гонтарь, Комолов, Петрасек, Стребков, Торопов, Чадов, Шеферд
ЦСКА: Антонов, Клайберн, Кочергин, Курбанов, Лопатин, Лундберг, Ухов, Фойгтман, Хиллиард, Хоменко, Хэкетт, Шенгелия
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021