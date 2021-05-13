ЦСКА проиграл «Нижнему Новгороду» в плей-офф Единой лиги ВТБ, счёт в серии 1-1

В Нижнем Новгороде завершился второй матч четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ, в котором «Нижний Новгород» принимал ЦСКА.

Первая четверть прошла в равной борьбе, что отразилось и в цифрах на табло — 19:19. На большой перерыв хозяева ушли с минимальным преимуществом — 40:39. Во второй половине на паркете также шла плотная борьба. Удачливее в ней оказались подопечные Лукича, которые неожиданно вырвали победу (76:72) и сравняли счёт в серии — 1-1.

Самым результативным в составе победителей стал Антон Астапкович, собравший коллекцию из 19 очков, 6 подборов и 4 передач. Ещё 13 баллов в активе Кейси Шеперда. У ЦСКА самым результативным стал Иван Ухов — 12 очков. Никита Курбанов оформил дабл-дабл из 10 очков и 14 подборов.