Андрей Мальцев: сезон закончился не так, как мы планировали

Главный тренер «Химок» Андрей Мальцев поделился впечатлениями от поражения своей команды во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубанью», которое привело к вылету коллектива из плей-офф турнира.

«К сожалению, приходится констатировать, что для нас сезон закончился. Закончился не так, как мы планировали. Могу сказать одно: мне абсолютно не стыдно за свою команду в серии плей-офф, к которой мы подготовились. Мы бились до упора, до последних минут, но, к сожалению, счастье к нам не повернулось лицом. Удачи «Локомотиву»! Сегодня они были сильнее. Спасибо всем, кто переживал за «Химки» в этом самом тяжёлом году, который можно было придумать», — приводит слова специалиста официальный сайт «Химок».