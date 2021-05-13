Андрей Мальцев: сезон закончился не так, как мы планировали
Главный тренер «Химок» Андрей Мальцев поделился впечатлениями от поражения своей команды во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубанью», которое привело к вылету коллектива из плей-офф турнира.
«К сожалению, приходится констатировать, что для нас сезон закончился. Закончился не так, как мы планировали. Могу сказать одно: мне абсолютно не стыдно за свою команду в серии плей-офф, к которой мы подготовились. Мы бились до упора, до последних минут, но, к сожалению, счастье к нам не повернулось лицом. Удачи «Локомотиву»! Сегодня они были сильнее. Спасибо всем, кто переживал за «Химки» в этом самом тяжёлом году, который можно было придумать», — приводит слова специалиста официальный сайт «Химок».
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