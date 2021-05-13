Евгений Пашутин: мы действовали не грязно, а жёстко, по-мужски

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин поделился впечатлениями от победы команды во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с «Химками», которая помогла железнодорожникам пробиться в полуфинал турнира.
«Хочу поздравить нашу команду, игроков, руководство, болельщиков, всю организацию с победой! Серия получилась сложной, и мы ожидали таких тяжёлых матчей. «Химки» — высококлассная команда, их стартовая пятёрка состоит из игроков сборной России, многие из них имеют опыт НБА. Ожидали физически жёсткую борьбу, но оказались к этому не готовы в первые десять минут. Начали играть от нападения, от броска, не были готовы возвращаться, плюс в защите совершали ошибки, когда Мозгов забил несколько лёгких мячей из-под кольца.
«Химки» набрали 52 очка за половину, а это невероятно много. Поговорили в перерыве, сказали, что в таком ключе невозможно выиграть. Договорились играть в защите, контролировать снайперов и подбор. Шаг за шагом стали возвращаться в игру и третью четверть потратили на то, чтобы вернуться в игру. В ней мы набрали 23 очка и пропустили всего 14, что стало ключевым моментом и придало нам уверенности.
«Химки» навязали жёсткую мужскую борьбу в пределах правил, но мы включились и тоже стали действовать жёстко. Не грязно, а именно жёстко, по-мужски, не давая себя продавливать, чтобы не казаться мягкими в защите. Ребята включились, в конце мы выиграли подбор и по всем показателям были лучше, кроме потерь. Мы выстояли, не сделали глупых атак, то есть проявили терпение и заслуженно победили. Сейчас наша задача — восстановиться и готовиться к следующей серии», — приводит слова специалиста официальный сайт «Химок».
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