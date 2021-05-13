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Димитрис Итудис объяснился после первого в истории поражения ЦСКА от «Нижнего» в плей-офф

Димитрис Итудис объяснился после первого в истории поражения ЦСКА от «Нижнего» в плей-офф
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился впечатлениями от поражения своей команды во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с «Нижним Новгородом» (72:76), отметив, что его подопечные показали одну из худших игр в нападении в сезоне.

«Поздравления «Нижнему»! Моя команда сегодня крайне плохо попадала в кольцо, в защите тоже временами творилась неразбериха. Кроме того, когда мажешь столько штрафных на выезде, это серьёзно отражается на итоговом результате. Был момент, когда мы могли перевернуть игру в свою пользу, но при «+5» допустили две потери. Такое непозволительно в плей-офф, здесь нужно постоянно держать концентрацию.

Возможно, сегодня была одна из наших худших игр с точки зрения нападения. Вы сами видели, насколько разными получились два матча. В первом мы фактически разгромили «Нижний», а сегодня были недостаточно собраны, чтобы принимать правильные решения в нападении», — приводит слова специалиста официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Напомним, счёт в серии 1-1. Решающий матч серии пройдёт 15 мая в Москве. ЦСКА проиграл «Нижнему Новгороду» впервые в истории на стадии плей-офф.

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