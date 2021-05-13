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Главный тренер «Нижнего Новгорода» отреагировал на историческую победу над ЦСКА в плей-офф

Главный тренер «Нижнего Новгорода» отреагировал на историческую победу над ЦСКА в плей-офф
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич прокомментировал победу своей команды во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с ЦСКА (76:72), после которой счёт в серии стал 1-1.

«Поздравляю свой коллектив с этой победой! Ребята показали потрясающую самоотдачу, огромную энергию. Если помните, в первом матче в Москве мы держались рядом с ЦСКА более 29 минут, потом рассыпались.
Ключевой момент, который нам необходимо срочно исправить — это начать контролировать свой щит.

ЦСКА нас просто разнёс в этом компоненте сегодня — взяли 24 подбора в нападении. Если такое повторится в третьей игре, у нас нет шансов. Работаем над дисциплиной, улучшаем детали и постараемся быть максимально достойным соперником в третьей встрече серии», — приводит слова Лукича официальный сайт Единой лиги ВТБ.

«Нижний Новгород» впервые в истории одолел ЦСКА в плей-офф, посему сегодняшний успех стал историческим.

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