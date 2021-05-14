«Милуоки» обыграл «Индиану», Яннис Адетокунбо оформил дабл-дабл с 40 очками
Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Индиана Пэйсерс» принимал «Милуоки Бакс». Встреча прошла в Индианаполисе на стадионе «Банкерс Лайф Филдхаус» и завершилась победой гостей со счётом 142:133.
Самым результативным в матче стал форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо, который оформил дабл-дабл из 40 очков и 15 подборов.
Результаты других матчей регулярного чемпионата НБА
«Атланта Хоукс» — «Орландо Мэджик» — 116:93
«Шарлотт Хорнетс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 90:113
«Нью-Йорк Никс» — «Сан-Антонио Спёрс» — 102:98
«Чикаго Буллз» — «Торонто Рэпторс» — 114:102
«Майами Хит» — «Филадельфия Сиксерс» — 106:94
«Мемфис Гриззлиз» — «Сакраменто Кингз» — 116:110
«Миннесота Тимбервулвз» — Денвер Наггетс» — 103:114.
НБА - регулярный чемпионат
14 мая 2021, пятница. 02:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
133 : 142
Милуоки Бакс
Милуоки
Индиана Пэйсерс: Холидэй - 26, Макконнелл - 23, Бриссетт - 19, Макдермотт - 19, Сэмпсон - 14, Мартин - 12, Битадзе - 10, Сабонис - 10, Brimah, Брогдон, ЛеВерт, Лэмб, Самнер, Стэнли, Тёрнер, Уоррен, Холидей
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 40, Миддлтон - 22, Лопес - 21, Холидэй - 20, Портис - 12, Дивинченцо - 8, Тиг - 8, Коннотон - 6, Такер - 3, Форбс - 2, Bryant, Toupane, Адетокунбо, Джексон, Дьяките, Меррилл, Нвора
НБА - регулярный чемпионат
14 мая 2021, пятница. 02:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
116 : 93
Орландо Мэджик
Орландо
Атланта Хоукс: Богданович - 27, Янг - 18, Капела - 14, Хаертер - 14, Коллинс - 12, Галлинари - 10, Л. Уильямс - 6, Гудвин - 5, Хантер - 4, Оконгву - 3, Мэйс - 2, Найт - 1, Данн, Реддиш, Снелл, Фернанду, Хилл
Орландо Мэджик: Хэмптон - 18, Картер - 12, Энтони - 12, Холл - 11, Браздейкис - 9, Рэндл - 9, Харрис - 7, Торнвелл - 6, Бэйкон - 5, Вагнер - 4, Айзек, Бамба, Картер-Уильямс, Океке, Портер, Росс, Фульц, Эннис
НБА - регулярный чемпионат
14 мая 2021, пятница. 02:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
90 : 113
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Шарлотт Хорнетс: Болл - 18, Бийомбо - 13, Зеллер - 10, Макдэниелс - 10, Розир - 10, Мартин - 9, Вашингтон - 7, Монк - 7, Грэм - 5, Кэри - 1, Бриджес, Дарлинг, Мартин, Риллер, Ричардс, Уонамэйкер, Хэйворд
Лос-Анджелес Клипперс: Джордж - 20, Джексон - 19, Леонард - 16, Моррис - 15, Батюм - 11, Рондо - 9, Зубац - 8, Скрабб - 4, Феррелл - 3, Беверли - 2, Казинс - 2, Мэнн - 2, Отуру - 2, Ибака, Кеннард, Коффи, Паттерсон
НБА - регулярный чемпионат
14 мая 2021, пятница. 02:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
102 : 98
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Нью-Йорк Никс: Бёркс - 30, Рэндл - 25, Барретт - 24, Баллок - 8, Гибсон - 6, Ноэль - 6, Нтиликина - 3, Vildoza, Куикли, Нокс, Пелле, Пинсон, Пэйтон, Робинсон, Роуз, Топпин, Харпер
Сан-Антонио Спёрс: Дерозан - 27, Мюррей - 14, Джонсон - 13, Уокер - 12, Гэй - 8, Ойбанкс - 8, Пёлтль - 8, Миллз - 6, Васселл - 2, Бэйтс-Диоп, Джонс, Дьенг, Лайлз, Саманич, Уайт, Уэзерспун
НБА - регулярный чемпионат
14 мая 2021, пятница. 03:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
114 : 102
Торонто Рэпторс
Торонто
Чикаго Буллз: Лавин - 24, Маркканен - 20, Уайт - 17, Вучевич - 16, Грин - 10, Янг - 10, Уильямс - 9, Саторански - 6, Темпл - 2, Амину, Арчидиаконоу, Браун, Валентайн, Дотсон, Мокока, Тайс, Фелисио
Торонто Рэпторс: Джонсон - 35, Харрис - 17, Флинн - 16, Берч - 14, Бембри - 12, Бэйнс - 6, Gillespie - 2, Ануноби, Буше, Ванвлит, Ватанабэ, Лоури, Сиакам, Трент-мл., Уотсон, Худ
НБА - регулярный чемпионат
14 мая 2021, пятница. 02:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
106 : 94
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Майами Хит: Батлер - 21, Адебайо - 18, Хироу - 18, Горан Драгич - 15, Нанн - 13, Ариза - 10, Дедмон - 4, Хаслем - 4, Робинсон - 3, Ачиува, Бьелица, Винсент, Игуодала, Окпала, Оладипо, Страс
Филадельфия Сиксерс: Харрис - 21, Милтон - 12, Грин - 11, Карри - 8, Симмонс - 8, Макси - 6, Эмбиид - 6, Хилл - 5, Рид - 4, Ховард - 4, Джо - 3, Коркмаз - 3, Скотт - 3, Кларк, Такер, Тибулл, Толливер
НБА - регулярный чемпионат
14 мая 2021, пятница. 03:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
116 : 110
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Мемфис Гриззлиз: Брукс - 30, Валанчюнас - 24, Андерсон - 14, Джексон - 12, Кларк - 12, Морант - 12, Бейн - 7, Джонс - 3, Мелтон - 2, Аллен, Кончар, Макдермотт, Портер, Тийе, Тиллман, Уинслоу, Фрейзер
Сакраменто Кингз: Джеймс - 31, Мету - 17, Дэвис - 16, Хилд - 16, Райт - 15, Джонс - 6, Кинг - 3, Харклесс - 3, Холмс - 3, Багли III, Барнс, Вудард, Гай, Рэмси, Уайтсайд, Фокс, Халибёртон
НБА - регулярный чемпионат
14 мая 2021, пятница. 03:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
103 : 114
Денвер Наггетс
Денвер
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 29, Таунс - 20, Расселл - 17, Рид - 10, Вандербилт - 6, Маклафлин - 6, Рубио - 6, Макдэниелс - 5, Эрнангомес - 4, Бисли, Дэвис, Калвер, Лейман, Ноуэлл, Окоги
Денвер Наггетс: Йокич - 31, Гордон - 15, Ховард - 15, Чанчар - 14, Макги - 12, Риверс - 12, Кампаццо - 6, Миллсэп - 5, Грин - 2, Харрисон - 2, Бартон, Бол, Дозьер, Маррей, Моррис, Ннаджи, Портер
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