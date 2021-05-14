«Милуоки» обыграл «Индиану», Яннис Адетокунбо оформил дабл-дабл с 40 очками

Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Индиана Пэйсерс» принимал «Милуоки Бакс». Встреча прошла в Индианаполисе на стадионе «Банкерс Лайф Филдхаус» и завершилась победой гостей со счётом 142:133.

Самым результативным в матче стал форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо, который оформил дабл-дабл из 40 очков и 15 подборов.

Результаты других матчей регулярного чемпионата НБА

«Атланта Хоукс» — «Орландо Мэджик» — 116:93

«Шарлотт Хорнетс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 90:113

«Нью-Йорк Никс» — «Сан-Антонио Спёрс» — 102:98

«Чикаго Буллз» — «Торонто Рэпторс» — 114:102

«Майами Хит» — «Филадельфия Сиксерс» — 106:94

«Мемфис Гриззлиз» — «Сакраменто Кингз» — 116:110

«Миннесота Тимбервулвз» — Денвер Наггетс» — 103:114.