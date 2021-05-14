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Экс-звезды ЦСКА и другие легионеры призывают остановить сезон в Израиле из-за войны

Экс-звезды ЦСКА и другие легионеры призывают остановить сезон в Израиле из-за войны
Баскетбол / Прочие турниры 0

Баскетболисты-легионеры призывают остановить сезон-2020/2021 в чемпионате Израиля из-за эскалации военного конфликта между государством и Палестиной, сообщает Eurohoops.

Инициатива об отмене чемпионата исходила от экс-игрока НБА и ЦСКА Джереми Парго, который теперь выступает в «Маккабби» (Рион-Ле-Цион). Среди подписавших текст обращения спортсменов — чемпион Евролиги и двукратный победитель Единой лиги ВТБ в составе ЦСКА Отелло Хантер, ныне выступающий за «Маккаби» (Тель-Авив).

На сегодняшний день отложены все матчи чемпионата Израиля. В пятницу должно состояться заседание правления израильской лиги, которое решит судьбу сезона. Крупнейшая за последние годы эскалация конфликта произошла вечером 10 мая. После столкновений в Иерусалиме стороны начали обмениваться ракетными ударами. Около 1750 ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации, примерно 300 из них разорвались на территории палестинского анклава.

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