Экс-звезды ЦСКА и другие легионеры призывают остановить сезон в Израиле из-за войны

Баскетболисты-легионеры призывают остановить сезон-2020/2021 в чемпионате Израиля из-за эскалации военного конфликта между государством и Палестиной, сообщает Eurohoops.
Инициатива об отмене чемпионата исходила от экс-игрока НБА и ЦСКА Джереми Парго, который теперь выступает в «Маккабби» (Рион-Ле-Цион). Среди подписавших текст обращения спортсменов — чемпион Евролиги и двукратный победитель Единой лиги ВТБ в составе ЦСКА Отелло Хантер, ныне выступающий за «Маккаби» (Тель-Авив).
На сегодняшний день отложены все матчи чемпионата Израиля. В пятницу должно состояться заседание правления израильской лиги, которое решит судьбу сезона. Крупнейшая за последние годы эскалация конфликта произошла вечером 10 мая. После столкновений в Иерусалиме стороны начали обмениваться ракетными ударами. Около 1750 ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации, примерно 300 из них разорвались на территории палестинского анклава.
- 14 мая 2021
-
08:08
-
08:00
-
05:40
-
00:54
- 13 мая 2021
-
23:50
-
23:03
-
22:30
-
22:24
-
21:36
-
21:30
-
20:39
-
19:15
-
17:58
-
16:56
-
16:03
-
15:44
-
14:34
-
14:31
-
14:10
-
13:48
-
13:06
-
11:59
-
10:53
-
09:47
-
09:27
-
08:18
-
08:15
-
08:06
-
08:04
-
06:21
-
00:56
- 12 мая 2021
-
23:33
-
22:31
-
21:06
-
20:42