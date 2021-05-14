Владимир Гомельский отреагировал на провал ЦСКА в матче с «Нижним Новгородом»
Известный комментатор Владимир Гомельский прокомментировал поражение ЦСКА (72:76) в матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с «Нижним Новгородом».
«Лидировать в сложной ситуации попытался Клайберн. У него игра не получилась от слова совсем. Но в команде не нашлось другого игрока, который сумел бы взять на себя функции лидера в атаке. Результат вы видели.
Я думаю, что вопросы психологической подготовки команды перед матчем и психологической устойчивости игроков в ходе матча находятся в компетенции тренера. В ситуации, которая возникла в ходе встречи с «Нижним» одними подсказками не обойтись. Сочувствую Итудису, но не могу понять, как можно было допустить игру до такой концовки», — написал Гомельский на своём сайте.
Главный тренер «Нижнего Новгорода» отреагировал на историческую победу над ЦСКА в плей-офф
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