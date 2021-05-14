Подруга Янниса Адетокунбо объявила, что ждёт второго ребёнка

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо станет отцом во второй раз, сообщила его подруга Мэрайя Риддлесприггер на своей странице в «Инстаграме».

«Второй ребёнок уже на подходе, и меня ждёт ещё больше жизненных уроков. Мои дети — моё самое большое благословение и самый большой урок!» — написала девушка.

Фото доступно в «Инстаграме» Мэрайи.

У Адетокумбо и его девушки уже есть сын, который появился на свет в феврале 2020 года. Баскетболист и его подруга назвали мальчика Лиам Чарльз.

На данный момент «Милуоки Бакс» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции с балансом побед и поражений 45-25. Сегодня, 14 мая, «Бакс» на выезде обыграли «Пэйсерс» — 142:133. В следующем матче «Милуоки» предстоит встреча с «Майами Хит».