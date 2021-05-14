Шакил О'Нил назвал величайшего в истории на каждой из пяти позиций

Член Зала славы, легендарный баскетболист Шакил О'Нил в «сториз» на своей странице в «Инстаграме» назвал величайшего в истории НБА на каждой из пяти позиций.

Величайшим игроком на позиции разыгрывающего Шакил считает Стефена Карри, на позиции атакующего защитника — Майкла Джордана, на позиции лёгкого форварда — Леброна Джеймса, на позиции тяжёлого форварда — Тима Данкана, а на позиции центрового — Карима Абдул-Джаббара.

Накануне О’Нил составил собственную команду мечты для «Лос-Анджелес Лейкерс». По словам Шакила, с таким составом «Лейкерс» никогда бы не проигрывали. В неё он включил самого себя, нынешнего лидера команды Леброна Джеймса, форварда «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта, легенду НБА Коби Брайанта и разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри.