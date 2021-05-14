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Пропустивший сезон из-за травмы игрок НБА разорвёт контракт на $ 12 млн

Пропустивший сезон из-за травмы игрок НБА разорвёт контракт на $ 12 млн
Баскетбол / НБА 0

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Спенсер Динвидди разорвёт контракт с командой этим летом и станет неограниченно свободным агентом. По условиям действующего соглашения игрок должен был получить $ 12,3 млн за последний год.

«Я буду более чем здоров к тому времени, когда стану свободным агентом. $ 12 млн — это не рыночная цена для начинающего разыгрывающего. Возможно, это примерно половина. Так что очевидно, что я собираюсь разорвать контракт», — приводит слова Динвидди Forbes.

В конце декабря прошлого года Динвидди получил травму в матче регулярного чемпионата НБА с «Шарлотт Хорнетс» (104:106). Первоначально повреждение было диагностировано как растяжение связки колена. Дальнейшие медицинские тесты показали частичный разрыв крестообразных связок. Динвидди выбыл до конца сезона.

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