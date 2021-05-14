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«Химки» могут прекратить выступление в Единой лиге ВТБ со следующего сезона

«Химки» могут прекратить выступление в Единой лиге ВТБ со следующего сезона
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

«Химки» могут прекратить выступление в Единой лиге ВТБ со следующего сезона, сообщил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

«Химки» — коммерческий клуб, и его проблемы известны. У нас же есть полностью вся система подготовки, училище олимпийского резерва. Если в следующем году не будет привычного нам клуба «Химки» в Единой лиге ВТБ, то мы создадим в области и будем играть — не соревнования Единой лиги, но на ступеньку пониже. Но в любом случае все наши спортсмены, которые проходят подготовку в училищах, спортшколах, будут принимать участие в соревнованиях.

Подмосковье — баскетбольный регион, этот вид спорта любят, у нас создана система подготовки спортрезерва, и это важная для нас история. Точно не потеряемся", — приводит слова Терюшкова ТАСС.

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