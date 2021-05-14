«Химки» могут прекратить выступление в Единой лиге ВТБ со следующего сезона, сообщил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.
«Химки» — коммерческий клуб, и его проблемы известны. У нас же есть полностью вся система подготовки, училище олимпийского резерва. Если в следующем году не будет привычного нам клуба «Химки» в Единой лиге ВТБ, то мы создадим в области и будем играть — не соревнования Единой лиги, но на ступеньку пониже. Но в любом случае все наши спортсмены, которые проходят подготовку в училищах, спортшколах, будут принимать участие в соревнованиях.
Подмосковье — баскетбольный регион, этот вид спорта любят, у нас создана система подготовки спортрезерва, и это важная для нас история. Точно не потеряемся", — приводит слова Терюшкова ТАСС.
- 14 мая 2021
-
16:57
-
16:34
-
14:56
-
13:57
-
13:13
-
12:04
-
11:28
-
10:55
-
09:36
-
08:08
-
08:00
-
05:40
-
00:54
- 13 мая 2021
-
23:50
-
23:03
-
22:30
-
22:24
-
21:36
-
21:30
-
20:39
-
19:15
-
17:58
-
16:56
-
16:03
-
15:44
-
14:34
-
14:31
-
14:10
-
13:48
-
13:06
-
11:59
-
10:53
-
09:47
-
09:27
-
08:18