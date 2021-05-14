Сергей Кущенко: проблемы «Химок» не секрет. Хочется отметить менеджмент клуба, работников
Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко выразил надежду, что «Химки» сумеют успешно разрешить имеющиеся трудности, и отметил работников клуба, которые обеспечили выступление команды в двух турнирах в нынешнем сезоне.
«Проблемы «Химок» в этом сезоне не секрет. Хочется отметить менеджмент клуба, работников. При серьёзных финансовых трудностях команда смогла выступать на два фронта – в Единой лиге ВТБ и в Евролиге – и завершить сезон.
Мы надеемся, что клуб сумеет успешно разрешить трудности, с которыми столкнулся. Но это будет еще одним уроком для нас, и Единая лига ВТБ будет еще более тщательно проверять финансовые гарантии команд-участников перед началом каждого сезона», – приводит слова Кущенко ТАСС.
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