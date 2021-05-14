Франшиза НБА продана за $ 1,5 млрд

«Миннесота Тимбервулвз» объявила, что пока ещё действующий владелец франшизы Глен Тэйлор договорился с бывшим бейсболистом Алексом Родригесом и миллиардером Марком Лори о продаже клуба. Сумма сделки составит 1,5 млрд долларов, а не 1,3 млрд, как сообщалось изначально.

Продажа будет утверждена официально после одобрения НБА. Родригес и Лори, которые являются близкими друзьями, будут владеть «Миннесотой» в равных долях – 50 на 50. Управление клубом будет передано им в сезоне-2023/2024.

Тэйлор владел «Миннесотой» с 1994 года. За 26 сезонов «Тимбервулвз» выходили в плей-офф лишь 9 раз и только единожды преодолели первую стадию плей-офф. Приобретая клуб в 90-х годах, Тэйлор спас его от переезда в другой штат. В нынешнем сезоне «Миннесота» снова осталась без плей-офф, в данный момент команда занимает 13-е место в турнирной таблице Западной конференции.