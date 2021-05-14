Димитрис Итудис: ЦСКА знает, что нужно делать, и будет это делать завтра
Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от третьей встречи четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ, в котором его подопечные попробуют обыграть «Нижний Новгород» и завоевать путёвку в полуфинал.
«Эта игра сродни финалу. Счёт в серии равный, соперник играет жёстко. Мы довольно плохо бросали, как трёхочковые, так и штрафные, и этого больше не повторится. Мы настроены и решительны, знаем, что нужно делать, и будем это делать завтра», — приводит слова специалиста официальный сайт ЦСКА.
Отметим, что армейцы и нижегородцы стали единственными командами, доведшими четвертьфинальную серию до трёх матчей. В полуфинал уже пробились победитель регулярного сезона «Зенит», «Локомотив-Кубань» и УНИКС.
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