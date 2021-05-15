Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Майами» подписал молодого турецкого игрока

«Майами» подписал молодого турецкого игрока
Баскетбол / НБА 0

Руководство «Майами Хит» объявило о подписании контракта с молодым турецким центровым Омером Юртсевеном, сообщает сайт клуба из Флориды.

Юртсевен воспитанник «Фенербахче», который после нескольких лет в системе турецкого гранда перебрался в США, где выступал в NCAA за университет Джорджтауна. В 2020 году баскетболист выставлял кандидатуру на драфт НБА, но не был выбран ни одной из команд.

В ходе сезона ему удалось договориться о подписании контракта с «Оклахома-Сити Тандер», вскоре он был отчислен из команды и отправлен в G-лигу, где защищал цвета фарм-клуба «Тандер» «Оклахома-Сити Блю». В составе этой команды Юртсевен успел принять участие в 14 встречах, набирая в них 15,2 очка и собирая 9,3 подбора.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021