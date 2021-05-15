«Майами» подписал молодого турецкого игрока

Руководство «Майами Хит» объявило о подписании контракта с молодым турецким центровым Омером Юртсевеном, сообщает сайт клуба из Флориды.

Юртсевен воспитанник «Фенербахче», который после нескольких лет в системе турецкого гранда перебрался в США, где выступал в NCAA за университет Джорджтауна. В 2020 году баскетболист выставлял кандидатуру на драфт НБА, но не был выбран ни одной из команд.

В ходе сезона ему удалось договориться о подписании контракта с «Оклахома-Сити Тандер», вскоре он был отчислен из команды и отправлен в G-лигу, где защищал цвета фарм-клуба «Тандер» «Оклахома-Сити Блю». В составе этой команды Юртсевен успел принять участие в 14 встречах, набирая в них 15,2 очка и собирая 9,3 подбора.