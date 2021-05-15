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«Даллас» вышел в плей-офф, «Вашингтон» пробился в плей-ин, «Филадельфия» выиграла Восток

«Даллас» вышел в плей-офф, «Вашингтон» пробился в плей-ин, «Филадельфия» выиграла Восток
Баскетбол / НБА 0

В матче регулярного чемпионата НБА «Даллас Маверикс» дома обыграл «Торонто Рэпторс» со счётом 114:110 и вышел в плей-офф лиги.

В составе победителей лучшими на площадке были Кристапс Порзингис (21 очко и 10 подборов), Лука Дончич (20 очков, 10 подборов и 11 передач) и Джейлен Брансон (19 очков). У «Рэпторс» наиболее результативными в игре стали Джален Харрис (31 очко), Малачи Флинн (26 очков) и Стэнли Джонсон (15 очков и 10 подборов).

НБА - регулярный чемпионат
15 мая 2021, суббота. 04:00 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
114 : 110
Торонто Рэпторс
Торонто
Даллас Маверикс: Порзингис - 21, Дончич - 20, Брансон - 19, Финни-Смит - 17, Ричардсон - 10, Бёрк - 7, Пауэлл - 7, Хардуэй-младший - 7, Мелли - 6, Бей, Грин, Клебер , Коли-Стайн, Марьянович, Редик, Терри, Хинтон
Торонто Рэпторс: Харрис - 31, Флинн - 26, Джонсон - 15, Берч - 13, Бэйнс - 13, Бембри - 8, Gillespie - 4, Ануноби, Буше, Ванвлит, Ватанабэ, Лоури, Сиакам, Трент-мл., Уотсон, Худ

В другом матче игрового «Филадельфия Сиксерс» разгромила «Орландо Мэджик» со счётом 122:97 и выиграла Восточную конференцию. У «Сиксерс» лучшими на паркете стали Сет Карри (20 очков), Шейк Милтон (15 очков) и Джоэл Эмбиид (13 очков и 11 подборов). У «Мэджик» наиболее заметными стали Игнас Браздейкис (21 очко), Ар Джей Хэмптон (12 очков и 11 подборов) и Чейссон Рэндл (12 очков).

НБА - регулярный чемпионат
15 мая 2021, суббота. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
122 : 97
Орландо Мэджик
Орландо
Филадельфия Сиксерс: Карри - 20, Милтон - 15, Симмонс - 13, Эмбиид - 13, Джо - 11, Коркмаз - 10, Харрис - 9, Грин - 8, Макси - 8, Скотт - 8, Рид - 4, Хилл - 3, Кларк, Такер, Тибулл, Толливер, Ховард
Орландо Мэджик: Браздейкис - 21, Рэндл - 12, Хэмптон - 12, Бамба - 11, Энтони - 11, Вагнер - 8, Харрис - 8, Холл - 7, Бэйкон - 4, Торнвелл - 3, Айзек, Картер, Картер-Уильямс, Океке, Портер, Росс, Фульц, Эннис

Также в НБА прошли ещё шесть матчей: «Вашингтон» – «Кливленд» (120:105), «Детройт» – «Денвер» (91:104), «Оклахома» – «Юта» (93:109), «Хьюстон» – «Клипперс» (122:115), «Мемфис» – «Сакраменто» (107:106), «Голден Стэйт» – «Нью-Орлеан» (125:122).

По итогам игрового дня «Вашингтон» обеспечил себе участие в турнире плей-ин, «Даллас» напрямую вышел в плей-офф, а «Филадельфия» впервые за 20 лет стала победителем Восточной конференции НБА.

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