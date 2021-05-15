«Даллас» вышел в плей-офф, «Вашингтон» пробился в плей-ин, «Филадельфия» выиграла Восток

В матче регулярного чемпионата НБА «Даллас Маверикс» дома обыграл «Торонто Рэпторс» со счётом 114:110 и вышел в плей-офф лиги.

В составе победителей лучшими на площадке были Кристапс Порзингис (21 очко и 10 подборов), Лука Дончич (20 очков, 10 подборов и 11 передач) и Джейлен Брансон (19 очков). У «Рэпторс» наиболее результативными в игре стали Джален Харрис (31 очко), Малачи Флинн (26 очков) и Стэнли Джонсон (15 очков и 10 подборов).

В другом матче игрового «Филадельфия Сиксерс» разгромила «Орландо Мэджик» со счётом 122:97 и выиграла Восточную конференцию. У «Сиксерс» лучшими на паркете стали Сет Карри (20 очков), Шейк Милтон (15 очков) и Джоэл Эмбиид (13 очков и 11 подборов). У «Мэджик» наиболее заметными стали Игнас Браздейкис (21 очко), Ар Джей Хэмптон (12 очков и 11 подборов) и Чейссон Рэндл (12 очков).

Также в НБА прошли ещё шесть матчей: «Вашингтон» – «Кливленд» (120:105), «Детройт» – «Денвер» (91:104), «Оклахома» – «Юта» (93:109), «Хьюстон» – «Клипперс» (122:115), «Мемфис» – «Сакраменто» (107:106), «Голден Стэйт» – «Нью-Орлеан» (125:122).

По итогам игрового дня «Вашингтон» обеспечил себе участие в турнире плей-ин, «Даллас» напрямую вышел в плей-офф, а «Филадельфия» впервые за 20 лет стала победителем Восточной конференции НБА.