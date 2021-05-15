В Единую лигу ВТБ собирается вступить новый клуб
Руководство баскетбольного клуба «Самара» провело встречу с губернатором области Дмитрием Азаровым. Предметом переговоров сторон стало возможное вступление клуба в Единую лигу ВТБ. Губернатор поддержал идею подачи заявки, сообщает Telegram-канал «Свободный агент».
Разговоры о возможном вступлении «Самары» в Единую лигу ВТБ ведутся уже не первый год, но ранее в городе не было арены, которая соответствовала бы требованиям турнира. Ожидается, что новый дворец спорта, рассчитанный на 7 тыс. зрителей, будет сдан в эксплуатацию осенью. Если этого не случится в сентябре-октябре, то руководство Единой лиги ВТБ составит расписание регулярного чемпионата таким образом, чтобы «Самара» первые шесть или семь матчей сезона провела на выезде,
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