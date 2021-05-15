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В Сенате США обвинили Леброна Джеймса в пропаганде насилия

В Сенате США обвинили Леброна Джеймса в пропаганде насилия
Баскетбол / НБА 0

Американский сенатор Джон Кеннеди обвинил Леброна Джеймса в пропаганде насилия, сообщает Gazzetta.gr. На слушании по вопросу о насилии в семье и экстремизме политик призвал Леброна объясниться за скандальный твит, который баскетболист запостил на своей странице в социальной сети, а затем удалил.

Напомним, Леброн Джеймс неоднозначно отреагировал на убийство в американском городе Коламбусе (штат Огайо) 16-летней афроамериканской девушки Макайи Брайант, которая была застрелена белым полицейским Николасом Рирдоном.

Джеймс опубликовал на своей странице в «Твиттере» фотографию Рирдона с подписью «Ты следующий… Ответственность». Он также добавил к записи эмодзи с песочными часами, однако затем удалил твит.

Вероятно, Джеймс подразумевал, что Рирдон также получит серьёзный тюремный срок, так как опубликовал пост вскоре после приговора полицейскому по делу об убийстве Джорджа Флойда.

Леброн объяснил пост фото копа, застрелившего афроамериканку, с подписью «Ты следующий»
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