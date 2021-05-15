В Сенате США обвинили Леброна Джеймса в пропаганде насилия

Американский сенатор Джон Кеннеди обвинил Леброна Джеймса в пропаганде насилия, сообщает Gazzetta.gr. На слушании по вопросу о насилии в семье и экстремизме политик призвал Леброна объясниться за скандальный твит, который баскетболист запостил на своей странице в социальной сети, а затем удалил.

Напомним, Леброн Джеймс неоднозначно отреагировал на убийство в американском городе Коламбусе (штат Огайо) 16-летней афроамериканской девушки Макайи Брайант, которая была застрелена белым полицейским Николасом Рирдоном.



Джеймс опубликовал на своей странице в «Твиттере» фотографию Рирдона с подписью «Ты следующий… Ответственность». Он также добавил к записи эмодзи с песочными часами, однако затем удалил твит.

Вероятно, Джеймс подразумевал, что Рирдон также получит серьёзный тюремный срок, так как опубликовал пост вскоре после приговора полицейскому по делу об убийстве Джорджа Флойда.