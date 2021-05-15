Гомельский оценил шансы ЦСКА в матче с «Анадолу Эфес» в «Финале четырёх» Евролиги
Известный комментатор Владимир Гомельский оценил шансы ЦСКА в матче «Финала четырёх» Евролиги с «Анадолу Эфес». По словам специалиста, пробиться в решающую стадию турнира могут как армейцы, так и команда из Стамбула.
«Рассматриваю полуфинал ЦСКА — «Эфес» с равными шансами, то есть 50 на 50», — написал Гомельский на своём сайте, отвечая на вопрос одного из болельщиков.
Первые матчи «Финала четырёх» Евролиги пройдут 28 мая. «Барселона» померится силами с «Миланом», а ЦСКА встретится с «Анадолу Эфес». Финал пройдёт 30 мая.
Напомним, в ходе регулярного чемпионата Евролиги ЦСКА и «Анадолу Эфес» обменялись разгромными победами. Добавим также, что в четвертьфинале Евролиги армейцы уверенно прошли другую турецкую команду — «Фенербахче».
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