Гомельский оценил шансы ЦСКА в матче с «Анадолу Эфес» в «Финале четырёх» Евролиги

Известный комментатор Владимир Гомельский оценил шансы ЦСКА в матче «Финала четырёх» Евролиги с «Анадолу Эфес». По словам специалиста, пробиться в решающую стадию турнира могут как армейцы, так и команда из Стамбула.

«Рассматриваю полуфинал ЦСКА — «Эфес» с равными шансами, то есть 50 на 50», — написал Гомельский на своём сайте, отвечая на вопрос одного из болельщиков.

Первые матчи «Финала четырёх» Евролиги пройдут 28 мая. «Барселона» померится силами с «Миланом», а ЦСКА встретится с «Анадолу Эфес». Финал пройдёт 30 мая.

Напомним, в ходе регулярного чемпионата Евролиги ЦСКА и «Анадолу Эфес» обменялись разгромными победами. Добавим также, что в четвертьфинале Евролиги армейцы уверенно прошли другую турецкую команду — «Фенербахче».