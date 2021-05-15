Чемпион НБА назвал вредителя «Бостона», который должен уйти

Экс-баскетболист, а ныне известный обозреватель Кендрик Перкинс проанализировал трудности, с которыми в нынешнем сезоне НБА столкнулся «Бостон Селтикс». По его мнению, для устранения проблем клубу необходимо избавиться от Маркуса Смарта, поскольку он приносит команде вред.

«Думаю, «Бостону» нужно предпринять что-то радикальное. Но я не говорю об увольнении Брэда Стивенса. Мне кажется, что цикл Маркуса Смарта в команде окончен. Игроки устали слышать его голос в раздевалке. Все устали от его ошибок и неправильных решений. Чтобы стать звездой, Маркус должен жёстче играть в защите, бороться за потерянные мячи и не делать всё подряд, этим он вредит команде. Считаю, что летом его нужно обменять», — приводит слова Перкинса Pickandroll.