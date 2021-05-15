Определены полуфинальные пары Единой лиги ВТБ
В полуфинале Единой лиги ВТБ сезона-2021 встретятся «Зенит» — ЦСКА и «Локомотив-Кубань» — УНИКС. Серии пройдут до трёх побед, «Зенит» и «Локомотив-Кубань» будут иметь преимущество домашней площадки из-за более высокого номера посева по итогам регулярного чемпионата Единой лиги.
В 1/4 финала «Зенит» был сильнее «Пармы» (2-0), «Локомотив-Кубань» обыграл «Химки» (2-0), УНИКС взял верх над «Зелёна Гурой» (2-0). Только в одной серии понадобился третий матч для определения победителя — ЦСКА дожал «Нижний Новгород» (2-1).
«Зенит» проведёт первую игру с ЦСКА 17 мая, стартовая встреча «Локомотива-Кубань» и УНИКСа состоится 18 мая. Финальная серия между победителями этих пар завершится не позднее 14 июня.
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