Определены полуфинальные пары Единой лиги ВТБ

В полуфинале Единой лиги ВТБ сезона-2021 встретятся «Зенит» — ЦСКА и «Локомотив-Кубань» — УНИКС. Серии пройдут до трёх побед, «Зенит» и «Локомотив-Кубань» будут иметь преимущество домашней площадки из-за более высокого номера посева по итогам регулярного чемпионата Единой лиги.

В 1/4 финала «Зенит» был сильнее «Пармы» (2-0), «Локомотив-Кубань» обыграл «Химки» (2-0), УНИКС взял верх над «Зелёна Гурой» (2-0). Только в одной серии понадобился третий матч для определения победителя — ЦСКА дожал «Нижний Новгород» (2-1).

«Зенит» проведёт первую игру с ЦСКА 17 мая, стартовая встреча «Локомотива-Кубань» и УНИКСа состоится 18 мая. Финальная серия между победителями этих пар завершится не позднее 14 июня.