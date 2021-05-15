ЦСКА понёс тяжёлую потерю в составе
Защитник ЦСКА Габриэль Лундберг был доставлен в больницу во время матча плей-офф Единой лиги ВТБ с «Нижним Новгородом». Встреча закончилась победой москвичей со счётом 79:75. Армейцы вышли в полуфинал Единой лиги ВТБ.
«Не стоит забывать о наших проблемах. Боломбой до сих пор не может ни тренироваться, ни играть. В перерыве матча с «Нижним» на скорой увезли Лундберга. Неясно, что с ним, у него закружилось голова, удара никакого не было, но он стал терять сознание. Он в больнице, поэтому мы ограничены в ротации в предстоящих матчах», — цитирует президента ЦСКА Андрея Ватутина ТАСС.
28 мая ЦСКА проведёт матч «Финала четырёх» Евролиги. Соперником ЦСКА станет «Анадолу Эфес». В плей-офф Евролиги ЦСКА победил в серии из трёх матчей «Фенербахче».
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