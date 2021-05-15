Димитрис Итудис объяснился после невнятной игры ЦСКА в серии с «Нижним Новгородом»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился мнением после третьего матча серии 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ с «Нижним Новгородом» (79:75, 2-1). ЦСКА вышел в полуфинал, где встретится с «Зенитом».

«Поздравляю свою команду с выходом в полуфинал. В то же время хочу выразить «Нижнему» большие поздравления. Все эти годы, что я [работаю] здесь, «Нижний» делает очень серьезную работу, они воспитывают игроков, выступают на высшем уровне, играют в Евролиге и Финале восьми Лиги чемпионов, они обладают хорошей организацией и имеют четкие цели в этом виде спорта. Они всегда доставляют нам трудности. Во всех трех играх — после 13 дней, после заключительной игры в плей-офф с «Фенером», — было очевидно, что этот перерыв нам совсем не помог. Мы были полностью не в ритме, не попадали броски, у нас был плохой процент штрафных. Мы не были собой.

У всех игроков есть огромное желание помочь клубу, улучшить ситуацию, они делают все возможное, но иногда они бьются в стену. Мы постараемся это переломить. Чтобы преодолеть «Нижний», потребовалось много хладнокровия, веры и борьбы. Хорошо, что так получилось. Потому что последовательность событий во время игры… Иффе Лундберг почувствовал головокружение и не смог помочь команде, скажите мне, разве это не неудача? Пожелаем, чтобы у него не оказалось ничего серьезного. Потеря такого игрока… При этом с нами до сих пор нет Джоэла [Боломбоя]. Это очень тяжелый и сложный сезон. Но я говорю своим игрокам, что им нужно помедитировать, нужно поговорить и получать удовольствие от того, что они делают. Это очень важно. Потому что, когда ты переживаешь стресс, ты будешь совершать плохие действия. Вероятно, это было одной из причин [наших трудностей в игре].

Однозначно «Нижний» хорошо играет в обороне, поздравляю их. Они хотят фолить, они всегда играют на уровне фола. Знал, что мы будем пробивать от 25 до 45 штрафных бросков в каждой игре. Это их стратегия, и я ее уважаю. Еще раз поздравляю обе команды. У нас мало времени, так как мы находимся в несбалансированной ситуации. У нас было 13 дней после «Фенера», и теперь мы будем играть один матч за другим. У остальных команд, не попавших в «Финал четырех», будут перерывы", — приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.