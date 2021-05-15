Главный тренер «Нижнего Новгорода» отреагировал на поражение в серии с ЦСКА
Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич прокомментировал поражение своей команды в третьем матче плей-офф с ЦСКА. Встреча получилась очень упорной и напряжённой. ЦСКА вырвал победу в концовке, матч закончился со счётом 79:75. Благодаря этой победе армейцы вышли в полуфинал турнира.
«Думаю, «Нижний Новгород» показал достойную игру с таким грандом как ЦСКА. Бились рядом, отдельные моменты решали игру. Очень рад, что работаю с этими ребятами, вижу, как они прогрессируют, какой результат показывают. Для меня это главное на данном этапе. Желаю ЦСКА большой удачи в «Финале четырёх» Евролиги», — цитирует Лукича пресс-служба Единой лиги ВТБ.
ЦСКА 28 мая сыграет в «Финале четырёх» Евролиги с «Анадолу Эфес».
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