Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Главный тренер «Нижнего Новгорода» отреагировал на поражение в серии с ЦСКА

Главный тренер «Нижнего Новгорода» отреагировал на поражение в серии с ЦСКА
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич прокомментировал поражение своей команды в третьем матче плей-офф с ЦСКА. Встреча получилась очень упорной и напряжённой. ЦСКА вырвал победу в концовке, матч закончился со счётом 79:75. Благодаря этой победе армейцы вышли в полуфинал турнира.

«Думаю, «Нижний Новгород» показал достойную игру с таким грандом как ЦСКА. Бились рядом, отдельные моменты решали игру. Очень рад, что работаю с этими ребятами, вижу, как они прогрессируют, какой результат показывают. Для меня это главное на данном этапе. Желаю ЦСКА большой удачи в «Финале четырёх» Евролиги», — цитирует Лукича пресс-служба Единой лиги ВТБ.

ЦСКА 28 мая сыграет в «Финале четырёх» Евролиги с «Анадолу Эфес».

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021