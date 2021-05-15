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Илона Корстин: ЦСКА усложнил себе жизнь

Илона Корстин: ЦСКА усложнил себе жизнь
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Гендиректор Единой лиги ВТБ Илона Корстин поделилась мнением о выходе в полуфинал турнира ЦСКА. Москвичи сегодня, 15 мая, обыграли в третьем матче плей-офф «Нижний Новгород» со счётом 79:75. В итоге ЦСКА вышел в следующую стадию турнира, где сыграет с «Зенитом».

«В этой паре преимущество площадки у «Зенита», потому что они закончили регулярный сезон на первом месте. У «Зенита» также было больше времени на отдых, они выиграли против «Пармы» два матча и спокойно готовились к полуфиналу. ЦСКА играет в бешеном ритме, сами себе усложнили жизнь, проиграв в Нижнем Новгороде. Третья игра была тяжёлой и физически, и эмоционально. На восстановление у армейцев минимальное количество времени, — сказала Корстин в эфире «Матч ТВ».

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