Появилась новая информация по игроку ЦСКА, который начал терять сознание прямо на матче
Президент ЦСКА Андрей Ватутин заявил, что датский защитник команды Габриэль Иффе Лундберг будет вынужден остаться в больнице до утра. Игрока увезли в медицинское учреждение в перерыве матча плей-офф Единой лиги ВТБ с «Нижним Новгородом» (79:75, 2-1 в серии). Баскетболист начал терять сознание прямо во время игры, его участие в полуфинальной серии плей-офф против «Зенита» остаётся под вопросом.
«Иффе останется в клинике под наблюдением врачей до утра. Надеемся, что ничего серьёзного нет, но его тошнит, качает. Сделали КТ головного мозга — всё нормально. Поэтому что-то определённое можно будет сказать завтра. Надеемся, что всё будет хорошо», — приводит слова президента армейского клуба Sport24.
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