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«Финикс» выиграл с разницей +37, «Бостон» крупно победил и укрепился в зоне плей-ин

«Финикс» выиграл с разницей +37, «Бостон» крупно победил и укрепился в зоне плей-ин
Баскетбол / НБА 0

В регулярном чемпионате НБА состоялись очередные матчи. «Финикс Санс» одержал крупную победу в гостевом матче с «Сан-Антонио Спёрс». Встреча завершилась со счётом 140:103. Самым результативным игроком встречи стал Девин Букер, который принёс «Финиксу» 27 очков. У хозяев 17 очков набрал Горги Дьенг. Такую же результативность продемонстрировал Келдон Джонсон.

НБА - регулярный чемпионат
15 мая 2021, суббота. 21:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
103 : 140
Финикс Санз
Финикс
Сан-Антонио Спёрс: Джонсон - 18, Дьенг - 18, Ойбанкс - 15, Васселл - 14, Уэзерспун - 13, Джонс - 9, Бэйтс-Диоп - 8, Миллз - 8, Гэй, Дерозан, Лайлз, Мюррей, Пёлтль, Саманич, Уайт, Уокер
Финикс Санз: Букер - 27, Бриджес - 18, Пол - 16, Шарич - 13, Пэйн - 12, Крэйг - 11, Гэллоуэй - 10, Картер - 9, Камински - 7, Мур - 7, Смит - 4, Александер - 3, Краудер - 3, Джонсон, Надер, Эйтон

В другом матче регулярного чемпионата «Миннесота Тимбервулвз» принимала «Бостон Селтикс». Гости победили со счётом 124:108. Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард гостей Джейсон Тейтум, набравший 26 очков. У хозяев 24 очка на счету Карл-Энтони Таунса.

Эта победа позволила «Бостону» укрепить позиции в зоне плей-ин. «Селтикс» занимают 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции и не опустятся ниже из-за поражения «Индианы» в паралельном матче с «Лейкерс» (115:122).

НБА - регулярный чемпионат
15 мая 2021, суббота. 21:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
108 : 124
Бостон Селтикс
Бостон
Миннесота Тимбервулвз: Таунс - 24, Эдвардс - 23, Рид - 12, Расселл - 11, Вандербилт - 7, Ноуэлл - 7, Окоги - 6, Лейман - 5, Маклафлин - 4, Рубио - 4, Эрнангомес - 3, Макдэниелс - 2, Бисли, Дэвис, Калвер
Бостон Селтикс: Тейтум - 26, Фурнье - 18, Уотерс - 14, Корнет - 12, Притчард - 11, Уильямс - 11, Несмит - 9, Паркер - 9, Лэнгфорд - 8, Оджелей - 6, Браун, Смарт, Томпсон, Уильямс, Уокер, Фалль, Эдвардс
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