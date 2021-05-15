«Финикс» выиграл с разницей +37, «Бостон» крупно победил и укрепился в зоне плей-ин

В регулярном чемпионате НБА состоялись очередные матчи. «Финикс Санс» одержал крупную победу в гостевом матче с «Сан-Антонио Спёрс». Встреча завершилась со счётом 140:103. Самым результативным игроком встречи стал Девин Букер, который принёс «Финиксу» 27 очков. У хозяев 17 очков набрал Горги Дьенг. Такую же результативность продемонстрировал Келдон Джонсон.
В другом матче регулярного чемпионата «Миннесота Тимбервулвз» принимала «Бостон Селтикс». Гости победили со счётом 124:108. Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард гостей Джейсон Тейтум, набравший 26 очков. У хозяев 24 очка на счету Карл-Энтони Таунса.
Эта победа позволила «Бостону» укрепить позиции в зоне плей-ин. «Селтикс» занимают 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции и не опустятся ниже из-за поражения «Индианы» в паралельном матче с «Лейкерс» (115:122).
- 15 мая 2021
-
23:36
-
22:45
-
21:57
-
21:35
-
20:14
-
19:20
-
18:50
-
18:18
-
17:39
-
17:16
-
16:47
-
15:54
-
15:41
-
14:45
-
13:59
-
12:25
-
11:53
-
10:44
-
09:27
-
07:29
-
01:03
- 14 мая 2021
-
23:09
-
22:45
-
21:11
-
19:50
-
18:48
-
18:00
-
16:57
-
16:34
-
14:56
-
13:57
-
13:13
-
12:04
-
11:28
-
10:55