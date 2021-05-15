«Финикс» выиграл с разницей +37, «Бостон» крупно победил и укрепился в зоне плей-ин

В регулярном чемпионате НБА состоялись очередные матчи. «Финикс Санс» одержал крупную победу в гостевом матче с «Сан-Антонио Спёрс». Встреча завершилась со счётом 140:103. Самым результативным игроком встречи стал Девин Букер, который принёс «Финиксу» 27 очков. У хозяев 17 очков набрал Горги Дьенг. Такую же результативность продемонстрировал Келдон Джонсон.

В другом матче регулярного чемпионата «Миннесота Тимбервулвз» принимала «Бостон Селтикс». Гости победили со счётом 124:108. Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард гостей Джейсон Тейтум, набравший 26 очков. У хозяев 24 очка на счету Карл-Энтони Таунса.

Эта победа позволила «Бостону» укрепить позиции в зоне плей-ин. «Селтикс» занимают 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции и не опустятся ниже из-за поражения «Индианы» в паралельном матче с «Лейкерс» (115:122).