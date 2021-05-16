Лукич и Воронцевич встретились взглядами, чирлидерши снимали кепки. Фото победы ЦСКА

15 мая в Москве на стадионе УСК ЦСКА состоялся третий матч серии плей-офф. ЦСКА принимал «Нижний Новгород». Встреча закончилась со счётом 79:75.
Первая четверть получилась равной — 25:25. К большому перерыву хозяевам удалось обеспечить себе небольшой отрыв, но в третьей десятиминутке гости вернулись в игру. Впрочем, в заключительной четверти ЦСКА совершил рывок, который помог вырвать победу, хоть в концовке хозяевам и пришлось понервничать.
Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился мнением после третьего матча серии 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ с «Нижним Новгородом» (79:75, 2-1). ЦСКА вышел в полуфинал, где встретится с «Зенитом».
«Поздравляю свою команду с выходом в полуфинал. В то же время хочу выразить «Нижнему» большие поздравления. Все эти годы, что я (работаю) здесь, «Нижний» делает очень серьёзную работу, они воспитывают игроков, выступают на высшем уровне, играют в Евролиге и Финале восьми Лиги чемпионов, они обладают хорошей организацией и имеют чёткие цели в этом виде спорта. Они всегда доставляют нам трудности. Во всех трёх играх — после 13 дней, после заключительной игры в плей-офф с «Фенером», — было очевидно, что этот перерыв нам совсем не помог. Мы были полностью не в ритме, не попадали броски, у нас был плохой процент штрафных. Мы не были собой».
Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Нижний Новгород» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
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