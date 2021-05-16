«Милуоки» обыграл «Майами» и остался в гонке за второе место с «Бруклином»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Милуоки Бакс» дома обыграл «Майами Хит» со счётом 122:108.
В составе победителей лучшими в игре были Крис Миддлтон (21 очко), Брин Форбс (21 очко) и Джру Холидэй (20 очков и 10 передач). Звезда «Бакс» Яннис Адетокунбо набрал 15 очков и сделал девять подборов, также 18 очков на свой счёт записал Брук Лопес. В составе «Хит» наиболее результативными стали Кендрик Нанн (31 очко), Горан Драгич (17 очков) и Данкан Робинсон (17 очков).
Заключительный матч регулярки «Милуоки» проведёт на выезде 17 мая с «Чикаго Буллз», а «Майами» в этот же день в гостях сыграет с «Детройт Пистонс». В Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации «Бакс» занимают третье место, а «Хит» — шестое. «Милуоки» может стать вторым, если выиграет заключительную встречу, а «Бруклин Нетс» в параллельной игре уступят «Кливленд Кавальерс».
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