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«Милуоки» обыграл «Майами» и остался в гонке за второе место с «Бруклином»

«Милуоки» обыграл «Майами» и остался в гонке за второе место с «Бруклином»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Милуоки Бакс» дома обыграл «Майами Хит» со счётом 122:108.

В составе победителей лучшими в игре были Крис Миддлтон (21 очко), Брин Форбс (21 очко) и Джру Холидэй (20 очков и 10 передач). Звезда «Бакс» Яннис Адетокунбо набрал 15 очков и сделал девять подборов, также 18 очков на свой счёт записал Брук Лопес. В составе «Хит» наиболее результативными стали Кендрик Нанн (31 очко), Горан Драгич (17 очков) и Данкан Робинсон (17 очков).

Заключительный матч регулярки «Милуоки» проведёт на выезде 17 мая с «Чикаго Буллз», а «Майами» в этот же день в гостях сыграет с «Детройт Пистонс». В Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации «Бакс» занимают третье место, а «Хит» — шестое. «Милуоки» может стать вторым, если выиграет заключительную встречу, а «Бруклин Нетс» в параллельной игре уступят «Кливленд Кавальерс».

НБА - регулярный чемпионат
16 мая 2021, воскресенье. 03:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
122 : 108
Майами Хит
Майами
Милуоки Бакс: Миддлтон - 21, Форбс - 21, Холидэй - 20, Лопес - 18, Адетокунбо - 15, Портис - 14, Дивинченцо - 11, Такер - 2, Bryant, Toupane, Адетокунбо, Джексон, Дьяките, Коннотон, Меррилл, Нвора, Тиг
Майами Хит: Нанн - 31, Горан Драгич - 17, Робинсон - 17, Ариза - 11, Бьелица - 11, Дедмон - 6, Адебайо - 5, Страс - 3, Хироу - 3, Ачиува - 2, Игуодала - 2, Батлер, Винсент, Окпала, Оладипо, Хаслем
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