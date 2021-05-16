Коби Брайант, Тим Данкан и Кевин Гарнетт введены в Зал славы

В Анкасвилле прошла ежегодная церемония введения в Зал славы баскетбола имени Джеймса Нейсмита, перенесённая с 2020 года из-за пандемии коронавируса.



Бывший игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант посмертно введён в Зал славы. Частный вертолёт с Коби на борту разбился в пригороде Лос-Анджелеса в январе 2020 года. В результате крушения погибли девять человек, в числе которых была 13-летняя дочь Брайанта. На церемонии введения в Зал славы с речью выступила Ванесса Брайант, вдова Коби.

Чемпионы НБА Тим Данкан и Кевин Гарнетт, чемпионка женской НБА, олимпийская чемпионка Тамика Кэтчингс, тренеры Руди Томьянович, Ким Малки, Барбара Стивенс, Эдди Саттон, менеджер Патрик Бауман также включены в Зал славы. Имена включённых в Зал славы были объявлены в апреле 2020 года. Церемония изначально должна была состояться в августе.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.