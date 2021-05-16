Шакил О'Нил назвал четверых самых неудержимых игроков в истории НБА

Легендарный центровой, ныне эксперт TNT Шакил О’Нил назвал четверых игроков в истории НБА, против которых сложнее всего защищаться. О’Нил включил в этот список себя, Майкла Джордана, Коби Брайанта и действующего игрока «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри.



Шакил оказался единственным центровым в своём списке, трое других игроков — защитники. Шакил О’Нил считается одним из самых доминирующих центровых в истории лиги. Он выиграл четыре титула чемпиона НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» (2000–2002) и «Майами Хит» (2006).

Накануне О’Нил составил собственную команду мечты для «Лос-Анджелес Лейкерс». По словам Шакила, с таким составом «Лейкерс» никогда не проигрывали бы. В неё он включил самого себя, нынешнего лидера команды Леброна Джеймса, форварда «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта, легенду НБА Коби Брайанта и разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри.