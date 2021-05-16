Леброн Джеймс отреагировал на включение Брайанта, Данкана и Гарнетта в Зал славы

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал включение Коби Брайанта, Тима Данкана и Кевина Гарнетта в Зал славы баскетбола имени Нэйсмита.



«Наверное, это один из лучших составов игроков, которые вошли в Зал славы одновременно. Трое лучших игроков в истории баскетбола. Даже не могу представить «Большую тройку» лучше этой», — приводит слова Джеймса ABC7.

Чемпионка женской НБА, олимпийская чемпионка Тамика Кэтчингс, тренеры Руди Томьянович, Ким Малки, Барбара Стивенс, Эдди Саттон, менеджер Патрик Бауман также включены в Зал славы. Имена включённых в Зал славы были объявлены в апреле 2020 года. Церемония изначально должна была состояться в августе, но её пришлось перенести из-за пандемии коронавируса.