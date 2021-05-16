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Кайри Ирвинг: баскетбол для меня — не главное. Мои люди по всему миру всё ещё в рабстве

Кайри Ирвинг: баскетбол для меня — не главное. Мои люди по всему миру всё ещё в рабстве
Баскетбол / НБА 0

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг обратился к журналистам во время пресс-конференции после матча с «Чикаго Буллз» (105:91).

«Не собираюсь врать вам, ребята. В мире происходит много всего, и баскетбол для меня сейчас — не самое главное. Много чего происходит за границей. Все мои люди всё ещё находятся в рабстве по всему миру, происходит дегуманизация.

Поэтому прошу прощения, если не буду сосредоточен на ваших вопросах. Не могу говорить только о баскетболе. Я должен быть сфокусирован на нём 24 на 7, но в мире происходит слишком много всего. Печально видеть всё это.

И речь не только о Палестине и Израиле, а обо всём мире. Я очень сострадателен ко всем расам, всем культурам. Видеть, как множество разных людей подвергаются дискриминации из-за их вероисповедания, цвета кожи, — это просто печально. Мы все говорим, что мы люди и нам не всё равно, что мы сострадаем, но что вы делаете, чтобы помочь?» — приводит слова Ирвинга Bleacher Report.

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