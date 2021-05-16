Начавший терять сознание во время матча игрок ЦСКА рассказал о своём состоянии

Защитник ЦСКА Габриэль Лундберг, который начал терять сознание во время матча плей-офф Единой лиги ВТБ с «Нижним Новгородом» (79:75, 2-1 в серии), рассказал о своём состоянии.
«Я чувствовал себя плохо, когда вышел на площадку. Сейчас чувствую себя лучше по сравнению с тем, что было. Все тесты и обследования показали, что я в полном порядке», — приводит слова Лундберга журналист SDNA на своей странице в «Твиттере».
Баскетболист начал терять сознание прямо во время игры, его участие в полуфинальной серии плей-офф против «Зенита» остаётся под вопросом. Первые два матча «Зенит» и ЦСКА проведут в Санкт-Петербурге 17 и 19 мая соответственно. Третья и, если потребуется, четвёртая игра состоятся в Москве 22 и 24 мая соответственно. А если серия дойдёт до решающего пятого матча, команды встретятся 3 июня — уже после того, как ЦСКА сыграет с «Анадолу Эфесом» в «Финале четырёх» Евролиги.
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