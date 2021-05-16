Кевин Гарнетт назвал единственное сожаление в своей карьере

Экс-баскетболист Кевин Гарнетт вспомнил о времени, проведённом в «Бостон Селтикс». Гарнетт выступал в составе команды с 2007 по 2013 год, став чемпионом НБА в сезоне-2007/08.
«Ты приходишь в НБА с желанием побеждать, и проигрыш — это часть этого процесса. Но это не значит, что вы должны смириться с этим. Попадание в такую знаменитую команду, как „Бостон“, дало мне свет, дало мне дыхание, дало мне цель. А игроки, с которыми ты играешь, делают этот опыт монументальным, делают его волшебным. Что касается города, я ждал чего-то большого или чуть другого по сравнению с тем, что есть, но когда мы приехали, мы уже не оглядывались назад. Фанбаза в Бостоне была на высоте. Люди провожают тебя до дома, люди стоят у ворот, когда ты возвращаешься домой, люди хотят заправить твою машину. Болельщики в Бостоне — это нечто, но я научился принимать это. Единственное, о чем я жалею, это о том, что мне следовало приехать в Бостон немного раньше, в остальном это было волшебно», — приводит слова Гарнетта CBS Sports.
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